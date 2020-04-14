АВТОСТАТ | В некоторых регионах РФ дилерам разрешили продавать автомобили

В некоторых регионах РФ дилерам разрешили продавать автомобили

214 0

В некоторых регионах РФ дилерам разрешили продавать автомобили

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
Все готовые отчёты

#ПоддержиАвтобизнес

Руководители некоторых регионов, очевидно, прислушались к пожеланию Президента РФ о том, что в борьбе с коронавирусом все же следует учитывать ситуацию на своих территориях. Они сочли возможным включить автосервис, продажу запчастей и реализацию автомобилей (с определенными оговорками) в разрешенный вид деятельности.

Так, на сайте Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) опубликован целый список регионов, в которых подобная деятельность разрешена, хотя и не в полном объеме. Что касается продажи машин, то такую возможность дали дилерам пока лишь в 12 субъектах РФ. Это Мордовия, Удмуртия, Амурская, Белгородская, Воронежская, Новосибирская, Оренбургская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тамбовская и Тверская области.

При этом, как стало известно аналитическому агентству "АВТОСТАТ", на данном этапе речь идет, как правило, о выдаче покупателям ранее оплаченных или забронированных автомобилей, которые они просто не успели получить из-за закрытия автосалонов.

Более подробно об этом (и не только) - в видеоролике:

В разрешительных документах оговорено, что руководители организаций, указанных в соответствующих постановлениях, обязаны определить минимальную численность работников, необходимых для функционировании их организаций, а также обеспечить выполнение санитарных норм и правил-рекомендаций Главного государственного санитарного врача РФ и Роспотребнадзора. 

В РОАД изъявляют надежду на то, что по мере изменения ситуации в стране этот список станет длиннее, а также - на то, что и другие предложения Ассоциации по поддержке отрасли будут услышаны.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи дилеры регионы коронавирус поддержиавтобизнес

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно