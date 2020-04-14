В некоторых регионах РФ дилерам разрешили продавать автомобили

Руководители некоторых регионов, очевидно, прислушались к пожеланию Президента РФ о том, что в борьбе с коронавирусом все же следует учитывать ситуацию на своих территориях. Они сочли возможным включить автосервис, продажу запчастей и реализацию автомобилей (с определенными оговорками) в разрешенный вид деятельности.
Так, на сайте Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) опубликован целый список регионов, в которых подобная деятельность разрешена, хотя и не в полном объеме. Что касается продажи машин, то такую возможность дали дилерам пока лишь в 12 субъектах РФ. Это Мордовия, Удмуртия, Амурская, Белгородская, Воронежская, Новосибирская, Оренбургская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тамбовская и Тверская области.
При этом, как стало известно аналитическому агентству "АВТОСТАТ", на данном этапе речь идет, как правило, о выдаче покупателям ранее оплаченных или забронированных автомобилей, которые они просто не успели получить из-за закрытия автосалонов.
Более подробно об этом (и не только) - в видеоролике:
В разрешительных документах оговорено, что руководители организаций, указанных в соответствующих постановлениях, обязаны определить минимальную численность работников, необходимых для функционировании их организаций, а также обеспечить выполнение санитарных норм и правил-рекомендаций Главного государственного санитарного врача РФ и Роспотребнадзора.
В РОАД изъявляют надежду на то, что по мере изменения ситуации в стране этот список станет длиннее, а также - на то, что и другие предложения Ассоциации по поддержке отрасли будут услышаны.