В некоторых регионах РФ дилерам разрешили продавать автомобили

#ПоддержиАвтобизнес

Руководители некоторых регионов, очевидно, прислушались к пожеланию Президента РФ о том, что в борьбе с коронавирусом все же следует учитывать ситуацию на своих территориях. Они сочли возможным включить автосервис, продажу запчастей и реализацию автомобилей (с определенными оговорками) в разрешенный вид деятельности.

Так, на сайте Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) опубликован целый список регионов, в которых подобная деятельность разрешена, хотя и не в полном объеме. Что касается продажи машин, то такую возможность дали дилерам пока лишь в 12 субъектах РФ. Это Мордовия, Удмуртия, Амурская, Белгородская, Воронежская, Новосибирская, Оренбургская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тамбовская и Тверская области.

При этом, как стало известно аналитическому агентству "АВТОСТАТ", на данном этапе речь идет, как правило, о выдаче покупателям ранее оплаченных или забронированных автомобилей, которые они просто не успели получить из-за закрытия автосалонов.

Более подробно об этом (и не только) - в видеоролике: