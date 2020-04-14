Техника «КОММАШ» участвует в дезинфекции улиц Нижнего Новгорода

#ПоддержиАвтобизнес

В Нижнем Новгороде для снижения риска распространения коронавирусной инфекции приступили к дезинфекции улиц. Для этих целей используется техника производства «КОММАШ» (г. Арзамас).

Дезинфекция улиц проводится с помощью машин КО-829A1. Это комбинированные дорожные машины с поливомоечным оборудованием. Обычно они предназначены для полива дорог и зеленых насаждений – летом, а зимой – для распределения жидких реагентов. Помимо этой техники, арзамасский завод «КОММАШ» производит большой спектр коммунальных машин – от мусоровозов до вакуумных.

Больше новостей об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией содержится у нас на сайте под тэгами коронавирус и #ПоддержиАвтобизнес

Фото: портал «Открытый Нижний»