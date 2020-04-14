Lexus в 1 квартале увеличил продажи в России на 16%

Российские дилеры Lexus в марте реализовали 2244 легковых автомобиля – на 30% больше, чем годом ранее. По итогам первого квартала 2020 года продажи Lexus в нашей стране составили 4209 машин, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Lexus занял третье место в сегменте производителей премиальных автомобилей, где доля бренда составила 13,7% против 11,6% в 2019 году, сообщает пресс-служба Lexus.

Самой популярной моделью Lexus в первом квартале 2020 года остался премиальный кроссовер RX, на котором свой выбор остановили 2408 российских клиентов (+49%). Таким образом, он стал самым продаваемым автомобилем в сегменте премиальных среднеразмерных кроссоверов и внедорожников.

Вторым по уровню спроса в линейке Lexus с начала года стал премиальный кроссовер NX, реализованный в количестве 965 единиц (+2%). Также в тройку наиболее популярных моделей Lexus в России вошел флагманский внедорожник LX с показателем 594 проданных автомобиля (-25%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии LX 570 Black Vision 2020 модельного года. Самая роскошная комплектация флагманского внедорожника доступна по цене 8 млн 340 тыс. рублей.

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