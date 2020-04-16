Покупки новых люксовых автомобилей в РФ в 1 квартале выросли на 10%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 квартале 2020 года жители России приобрели 297 новых автомобилей сегмента Luxury. Это на 10% больше, чем в январе - марте 2019 года (269 шт.).

Свыше 40% из них (129 шт.) пришлось на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class. Также россияне за этот период стали обладателями 66 новых машин Bentley, 40 - Rolls-Royce, 34 - Lamborghini, 22 - Maserati, 4 Ferrari и 2 - Aston Martin.

Что касается географии, то около 60% этих роскошных покупок получили прописку в столице РФ - москвичи купили 178 таких автомобилей. Еще 36 - обрели хозяев в лице жителей Московской области. На Санкт-Петербург пришлось 28 автомобилей люксового сегмента, на Краснодарский край - 15, на Свердловскую область - 6. По 3 машины класса «люкс» приобрели жители Красноярского края, Ростовской и Рязанской областей. По 2 роскошных автомобиля поставлено на учет в Нижегородской и Саратовской областях, Коми и Татарстане. Еще в 17 субъектах приобретено по 1 такому автомобилю.

Эксперты отмечают, что в марте в нашей стране было реализовано 130 люксовых автомобилей, что всего на 4% больше, чем в марте 2019-го. С учетом того, что и январь 2020 года в этом сегменте не отличался высокими объемами, можно утверждать, что 10%-ный рост по итогам 1 квартала - целиком и полностью заслуга февральского всплеска.

Какие люксовые (и не только) модели могут появиться на российском рынке - смотрите в «Календаре новинок».