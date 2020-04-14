За первую половину апреля в России подорожали автомобили 20 марок

Автомобильные бренды продолжают переписывать прайс-листы на свою продукцию. Так, в ходе проведенного мониторинга за первые две недели апреля* специалисты сайта «Цена Авто» выявили удорожание автомобилей сразу 20 марок.

Так, с 1 апреля подорожал весь модельный ряд отечественных производителей LADA – (на 0,7 – 1,3%) и УАЗ (на 1,0 – 3,8%). Выросла стоимость всех автомобилей американского бренда Jeep (на 1,2 – 4,4%) и узбекского Ravon (на 8,0 – 11,5%). Также получили прибавку почти все модели корейской Hyundai (на 0,6 – 1,7%).

Многие японские автопроизводители в этот период повысили цены на большую часть моделей из продуктовой линейки: Toyota (на 1,7 – 2,8%), Mazda (на 1,3 – 2,1%), Lexus (на 1,4 – 7,6%), Subaru (на 2,2 – 4,4%), Suzuki (на 1,7 – 2,4%) и Infiniti (на 0,9 – 2,6%).

Кроме этого, увеличилась стоимость таких автомобилей как BMW 2-Series Gran Coupe (на 5,0%), Chevrolet Niva (на 0,8 – 2,0%), Chrysler Pacifica (на 3,6%), Porsche 911 в кузовах «купе» и «кабриолет» (на 4,5 – 5,1%), Skoda Superb (на 1,4 – 1,8%) и Volkswagen Tiguan (на 1,5 – 2,5%).

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 14 апреля 2020 года