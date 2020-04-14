Петербургский завод Toyota планирует возобновить работу в начале мая

Японский автоконцерн Toyota в ближайшее время планирует частично возобновить прерванное из-за коронавируса производство на некоторых из своих заводов в Европе, а также в России.

Так, с 22 апреля частично восстановится производство на заводе во Франции, с 23 апреля - на заводе в Польше, сообщает агентство "ТАСС". Частичное восстановление работы завода в Санкт-Петербурге запланировано на 6 мая. С 4 мая планируется возобновить работу предприятий на территории Великобритании, Чехии и Турции. Решение по каждому отдельному заводу принималось, исходя из ситуации с коронавирусом в той или иной стране.

Приостановка работы заводов Toyota в Венесуэле была продлена до конца мая, а в Южной Африке - до конца апреля. Также компания не планирует возобновлять работу своих предприятий в Бразилии по крайней мере до июня этого года

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года петербургский завод Toyota увеличил производство на 1,5% до 74,8 тыс. бизнес-седанов Camry и кроссоверов RAV4, что стало лучшим результатом в истории предприятия. Стоит отметить, что в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге начался выпуск кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, построенного на платформе инновационной архитектуры TNGA. Технологические изменения нового Toyota RAV4 потребовали существенного изменения производственного процесса. Инвестиции в модернизацию цехов для целей проекта составили 4,8 млрд рублей (на сентябрь 2019 года). За всю историю существования завода Toyota в Санкт-Петербурге в развитие производства было вложено более 30 млрд рублей.

Бестселлером Toyota в 2019 году стал бизнес-седан Camry, который нашел 34017 покупателей (+0,9%). В результате Camry сохраняет безусловное лидерство в своем сегменте. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи составили 30627 экземпляров (-1,7%). В конце октября прошлого года состоялся запуск пятого поколения модели, что уже в декабре позволило Toyota RAV4 вернуть лидерство в сегменте SUV (C) и установить исторический рекорд продаж на российском рынке.

Кроме того, петербургский завод Toyota по итогам 2019 года поставил на экспорт 8,9 тыс. автомобилей, что на 18,7% выше показателя годичной давности.

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