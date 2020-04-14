«Газпром нефть» бесплатно заправит топливом автомобили волонтеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе объединяет волонтеров Всероссийского общественного движения «Волонтеры-Медики», Ассоциации волонтерских центров и Общероссийского народного фронта. Во всех регионах России волонтеры покупают и доставляют продукты первой необходимости и жизненно важные медикаменты людям, находящимся в зоне риска, даже в самые удаленные и труднодоступные районы.

Частью комплексной программы «Газпром нефти» по противодействию COVID-19 стало бесплатное обеспечение топливом волонтеров всероссийской акции #МыВместе. Участники этого проекта оказывают помощь находящимся в группе риска пожилым людям во многих регионах России. С помощью более 1000 карт сети АЗС «Газпромнефть» волонтеры смогут бесплатно заправлять автомобили по всей территории страны, сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

Напомним, ранее в рамках программы по противодействию распространению вируса COVID-19 «Газпром нефть» приняла решение оказать безвозмездную помощь Омской области, а также городам Ноябрьск и Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ). Так, в течение 30 дней компания будет бесплатно обеспечивать бензином и дизельным топливом транспорт медицинских и социальных служб, находящихся в ведомстве Министерства здравоохранения и Министерства труда и соцразвития Омской области. С помощью топливных карт автомобили указанных служб будут заправляться на 81 АЗС сети «Газпром нефть», расположенных в регионе.

То же самое (бесплатное обеспечение бензином и дизельным топливом в течение 30 дней) коснется и городских медицинских служб в городах Ноябрьск и Муравленко (ЯНАО), в которых находятся ключевые нефтедобывающие активы компании – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и его филиал «Газпромнефть-Муравленко». При помощи сервисных карт, которые передаст компания, сотрудники городских медслужб смогут заправить автомобили на автозаправочных станциях «Газпром нефти».

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгами коронавирус и #ПоддержиАвтобизнес.