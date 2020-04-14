Российский завод Mercedes-Benz возобновил производство

Завод Mercedes-Benz, расположенный в подмосковном индустриальном парке «Есипово», с 13 апреля постепенно возобновляет производство автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Мерседес-Бенц Рус». Напомним, работа предприятия была приостановлена с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. В настоящее время на российском заводе Mercedes-Benz выпускаются седаны Е-Класса, а также внедорожники GLC, GLE и GLS.

Напомним, открытие завода Mercedes-Benz состоялось в апреле 2019 года, производственные мощности предприятия составляют более 20 тыс. автомобилей в год. Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области охватывает все технологические ступени – от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки. На предприятии создано более 1000 рабочих мест.

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 10334 автомобиля – на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2020 года у российских дилеров появится новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB. Тогда же в продажу поступят купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и первый полностью электрический автомобиль от Mercedes-Benz – кроссовер EQC. Кроме того, в июле нынешнего года до российского рынка доберется новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS.

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