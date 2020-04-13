«Автотор» возобновил производство автомобилей

Калининградский завод «Автотор» с сегодняшнего дня, 13 апреля, возобновил производство автомобилей. Напомним, работа предриятия была приостановлена с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба «Автотора», компания обязуется обеспечить все указанные в постановлении правительства Калининградской области необходимые меры профилактики и безопасности во всех производственных, офисных и бытовых помещениях, на рабочих местах, включая регулярную уборку с использованием дезинфицирующих средств, обеззараживание воздуха, использование дистанционных форм способов проведения совещаний, выявление работников с признаками инфекционного заболевания, дезинфекцию салонов автотранспортных средств, доставляющих к месту работы сотрудников, проживающих в отдаленных районах города и области и др. Работникам, относящимся, согласно указанным в постановлении требованиям, к категориям граждан, которые обязаны находиться в самоизоляции, будет предоставлена возможность работать удаленно или уйти в оплачиваемый отпуск.

Как сообщали ранее на «Автоторе», в связи с перебоями в поставках комплектующих, вызванными эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, в первом квартале 2020 года ожидается снижения производства от планировавшегося ранее объема выпуска порядка на 8 тыс. автомобилей.

Напомним, по итогам 2019 года «Автотор» увеличил производство на 5% до 212 тыс. автомобилей. Наибольшую долю в объеме производства предприятия заняли автомобили KIA, сборка которых в прошлом году составила более 139 тыс. штук. Среди новинок KIA, появившихся на «Автоторе» в прошлом году, – новый флагманский седан K900 и KIA Soul третьего поколения. Выпуск легковых автомобилей Hyundai и Genesis составил более 49,5 тыс. единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2020-го на «Автоторе» началось производство нового компактного кроссовера KIA Seltos. Также на предприятии планируется дальнейшая проработка проекта по производству автомобилей с использованием двигателей на альтернативных видах топлива (в частности, «пилотное» производство газомоторной версии грузовика HD 78).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».