Российский рынок новых электромобилей в 1 квартале упал на 20%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе - марте 2020 года обладателями новых электромобилей в нашей стране стали 53 россиянина. Это на 20% меньше, чем в 1 квартале 2019-го (66 шт.).

Эксперты также отметили, что в марте объем реализации автомобилей на электротяге оказался таким же, как и год назад (19 шт.). При этом основной «ущерб» суммарной динамике по 1 кварталу нанес февраль, когда, напомним, рынок электрокаров упал сразу на 42%.

Из приобретенных в январе - марте 2020 года электрокаров каждый третий принадлежал бренду Jaguar, представленному моделью I-Pace (18 шт.). На втором месте находится Nissan Leaf (15 шт.), за которым следуют Tesla X (8 шт.) и Tesla Model 3 (7 шт.). Кроме этого, в РФ было куплено по два электрокара JAC IEV75 и Renault Twizy, а также один Hyundai Ioniq.

Что касается географии, 17 новых электрокаров были поставлены на учет в столице, еще 6 - в Подмосковье. Таким образом, на Москву с пригородами пришлось более 40% от всего объема. Обрели прописку в Приморском крае 5 автомобилей на электротяге, в Новосибирской и Свердловской областях - по 3, в Томской области, Хабаровском, Пермском, Краснодарском краях - по 2. По одному электромобилю пополнило парки 11 регионов.

Стоит ли ждать расширения модельного ряда электрокаров на российском рынке в 2020 году - смотрите в «Календаре новинок».