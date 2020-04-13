Завод Ford Sollers возобновил производство автомобилей

Завод Ford Sollers в Елабуге с сегодняшнего дня, 13 апреля, возобновил работу, как системообразующее предприятие, входящее в группу «Соллерс». В рамках производственной деятельности планируется изготовление и отгрузка автомобилей Ford Transit по заказу крупных партнеров, в том числе специальных версий. Автомобили по заказу корпоративных клиентов предназначены для доставки продуктов и товаров первой необходимости, перевозки пассажиров, а также будут использованы учреждениями социальной направленности, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Работу на заводе продолжат те сотрудники, которые непосредственно участвуют в производстве и отгрузке автомобилей с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции. Офисный и инженерно-технический персонал продолжает работу дистанционно из дома.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей Ford Transit в России составили 2492 машины (-1,5%). В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

Напомним, в сентябре 2019-го завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Автомобиль получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 55 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения. В 2019 году корпоративным клиентам были переданы кареты скорой помощи, автобусы для городских и междугородних маршрутов, автомобили для курьерской доставки, сервиса каршеринга и другие модификации на базе Ford Transit.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125 – 155 л.с.).

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