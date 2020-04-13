В Москве приостановлены услуги по каршерингу, но открывается бесплатный велопрокат

В Москве и Московской области с 13 апреля приостановлено оказание услуг каршеринга и такси - кроме тех перевозчиков, которые имеют разрешение на работу легкового такси. Согласно распоряжению мэра, "каршеринг не должен работать ни в каком виде, так как невозможно обеспечить безопасность клиентов", - сообщило Агентство новостей "Москва", ссылаясь на сообщение пресс-службы столичного департамента транспорта.

Проверку выполнения данного указа Департамент транспорта обещает проводить в ежедневном режиме. Пока речь идет о приостановке на период с 13 по 19 апреля, однако, судя по ухудшению ситуации с распространением коронавируса в столице, эксперты полагают, что эта "пауза" будет продолжена.

По данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", на 1 января 2020 года в московском каршеринге работали девять операторов компаний, в их автопарках суммарно насчитывалось более 31 тысячи автомобилей. В период с 2017 по 2020-й год этот вид услуг так активно развивался в столице, что Москва сумела стать мировым лидером каршеринга. Согласно прогнозам экспертов, это направление продолжило бы свое развитие и в 2020 году, если бы не пандемия по коронавирусу.

Между тем на данном этапе, с учетом сложившихся обстоятельств, в Москве начал широко развиваться велопрокат - для курьеров и волонтеров. Как сообщает официальный сайт мэрии Москвы, в столице с 10 апреля открылись бесплатные (на первое время) станции велопроката. Воспользоваться ими могут только курьеры и волонтеры. Это поможет им быстрее доставлять продукты и предметы первой необходимости москвичам, которые вынуждены находиться дома. Речь идет в первую очередь о пожилых людях и тех, у кого есть хронические заболевания. Половина станций уже заработала, другие откроются 17 апреля.