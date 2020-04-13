Горьковский автозавод возобновил работу

Горьковский автозавод с сегодняшнего дня, 13 апреля, возобновил работу. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ», напомнив, что с 6 апреля начало работать заготовительное производство завода. При этом офисный персонал переведен на удаленный режим работы, за исключением минимального количества сотрудников, без которых невозможна организация рабочего процесса на местах. В нерабочий период на ГАЗе велась подготовка, чтобы организовать все меры, необходимые для защиты сотрудников от инфекции.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Горьковский автозавод начнет производство низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», который спроектирован в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Также предприятие ведет работы по подготовке сборочного конвейера к выпуску новых модификаций стреднетоннажных грузовых автомобилей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ в России составили 10657 машины, что соответствует уровню прошлого года. Самой продаваемой моделью на рынке легкого коммерческого транспорта остается «ГАЗель Next», чей результат составил 5909 единиц (-0,5%).

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