Топовая версия LADA 4x4 обновится к лету 2020 года

Топовая версия внедорожника LADA 4x4 – Bronto – вслед за остальным семейством модели обновится летом 2020 года. Об этом порталу «Лада.Онлайн» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, добавив, что Bronto в «старом» состоянии уже не производится, поскольку изменился базовый автомобиль.

Напомним, производство внедорожника LADA 4х4 с обновленным интерьером стартовало на АВТОВАЗе в декабре прошлого года, а продажи модернизированной модели начались в январе 2020-го. На полностью обновленной панели приборов появился новый блок управления климатической системой. Три вращающиеся рукоятки и электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, а также новые воздуховоды повышают эффективность системы и удобство ее использования. Кроме того, стал объемней вещевой ящик, на консоли внедрены две розетки 12V, а комбинация приборов получила более удобную для восприятия белую подсветку спидометра, тахометра и бортового компьютера, в котором введен расширенный список функций.

Новые, более комфортные сиденья получили развитую боковую поддержку. Передние кресла для трехдверных автомобилей получили модернизированный механизм складывания, а на заднем ряду сидений появилось два подголовника. При модернизации LADA 4х4 применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова.

Что касается топовой версии Bronto, то она появилась в 2017 году. Такой автомобиль получил подвеску с увеличенным дорожным просветом, расширенные колесные арки, внедорожные покрышки, усиленный задний мост, а также модернизированные пружины и амортизаторы с увеличенным ходом. Кроме того, внедорожник оснастили самоблокирующимися дифференциалами винтового типа спереди и сзади, а также тормозными механизмами и ABS. На данный момент цены на LADA 4x4 Bronto составляют от 742,9 тыс. рублей до 806,9 тыс. рублей.

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