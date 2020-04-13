Ульяновский автозавод возобновил сборку автомобилей

Ульяновский автозавод с сегодняшнего дня, 13 апреля, возобновил сборку автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», напомнив, что поэтапный запуск производства начался 7 апреля.

«В приоритете компании – обеспечение безопасности работников и выполнение государственного заказа на производство машин скорой помощи. В соответствии с распоряжением правительства Ульяновской области в работе задействовано не более 25% общей численности персонала, инженерно-технический состав и офисные сотрудники продолжают работать удаленно», – рассказали в пресс-службе «Соллерс».

Напомним, УАЗ приостанавливал производство атвомобилей с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года продажи УАЗа на российском рынке составили 7293 автомобиля, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в ближайшее время появится модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

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