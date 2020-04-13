Продажи иномарок выросли, отечественных автомобилей – упали

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2020 года в России было реализовано 300,5 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей иностранных брендов. Это на 3,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, на долю иномарок пришлось 75,4% российского рынка. При этом год назад данный показатель был меньше – 74,1%.

В свою очередь, продажи новых машин отечественных брендов (легковых и LCV) за отчетный период составили 98 тыс. единиц, показав падение на 3,5%. Как следствие, их доля за год сократилась – с 25,9% до 24,6%.

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