ТОП-10 кроссоверов на рынке Санкт-Петербурга в марте

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2020 года жители Санкт-Петербурга стали обладателями 6,1 тыс. новых автомобилей сегмента SUV. Это на 36% больше, чем год назад.

Самым популярным кроссовером у петербуржцев является корейский Hyundai Creta - в марте его купили 469 жителей Северной столицы, что на 33% превосходит результат годичной давности. Второе место здесь занимает немецкий Volkswagen Tiguan c результатом 417 единиц (+26%).

Далее в рейтинге, с одинаковыми показателями (по 290 шт.), следуют две японские модели - Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4. Но если у первой из них рыночный рост составил всего лишь 9%, то у второй - он наибольший среди лидеров (в 2,1 раза).

Кроме перечисленных, в ТОП-10 наиболее популярных SUV в Питере по итогам марта попали: Skoda Kodiaq (263 шт.; +42%), KIA Sportage (229 шт.; +38%), Nissan Qashqai (205 шт.; +71%), Renault Duster (195 шт.; -17%), Skoda Karoq (182 шт.) и Nissan X-Trail (169 шт.; +67%).

Найти все эти кроссоверы (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.