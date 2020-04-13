АВТОВАЗ возобновляет производство по измененному графику

АВТОВАЗ с сегодняшнего дня, 13 апреля, возобновил работу главных конвейеров, которая была приостановлена с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Как говорится в сообщении профсоюзной организации АВТОВАЗа, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на заводе смещено по времени начало работы главных конвейеров. Так, линия B0 начинает работать с 7.00 часов, линия Granta – с 9.00 часов, линия 4х4 – с 11.00 часов. Расписание автобусов, работы детских садов и столовых будет соответственно скорректировано.

Также возобновил свою работу завод «LADA Ижевск», где выпускается флагманское семейство LADA Vesta.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале марта АВТОВАЗ начал производство новой специальной серии LADA XRAY Сross Instinct, оснащенной мультимедийной системой Яндекс.Авто. Новая серия автомобиля станет флагманом линейки кроссоверов XRAY Cross. Отличительные особенности экстерьера специальной серии – черная крыша, черные зеркала и черные диски колес с алмазной шлифовкой. Интерьер отличают специальная обивка сидений, черные ручки дверей с эффектом глянца, а также бейдж с названием серии.

В марте АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 32808 автомобилей LADA – на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 79600 машин, что на 3% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 20,0% против 21,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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