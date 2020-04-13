Haval объявил о появлении в России внедорожника H5

Компания «Хавейл Мотор Рус» готовится представить в России новый рамный внедорожник Haval H5. Автомобиль будет выпускаться на заводе компании в Тульской области, став четвертой моделью Haval российского производства, сообщает пресс-служба китайской марки.

Haval H5 будет представлен в варианте с четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем объемом 2.0 л, мощностью 150 л. с. и 177 л. с. Двигатели агрегатируются 6-ступенчатой механической трансмиссией. Автомобиль получил полный привод с электроуправлением и системы помощи водителю на бездорожье.

При производстве внедорожника H5 для российского рынка на заводе Haval применяются те же технологии защиты кузова от коррозии, как и на флагманской модели H9. Эти меры включают: электрофоретическое покрытие всего кузова, нанесение антикоррозийного воска в дверях и крышку багажника, автоматизированное нанесение антикоррозийного покрытия PVC на днище автомобиля и нанесение антикоррозийного воска на раму, а также переднюю и заднюю подвеску автомобиля.

В настоящее время на предприятии выпускаются кроссоверы Haval F7 и F7x, рамный внедорожник Haval H9, а в ближайшем будущем на заводской конвейер встанет новый Haval H5.

Напомним, строительство завода Haval площадью 2,16 млн кв.м (216 га) началось осенью 2015 года в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области, а открытие предприятия состоялось в мае 2019-го. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн долларов США. На первом этапе производственная мощность предприятия составляет 80 тыс. автомобилей в год, а общее количество сотрудников – более 1000 человек. В дальнейшем планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год.

Завод включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. На начальном этапе локализация производства на заводе Нaval в Тульской области превышает 30%, и реализация второй очереди проекта позволит увеличить ее до 70%. Общее количество сотрудников предприятия на втором этапе составит более 2000 человек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Haval в марте реализовали 1599 автомобилей, что в 2,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех 2020 года в России было продано 4047 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,8 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России.

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