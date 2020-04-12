Какие кроссоверы покупали москвичи в марте: ТОП-10 моделей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2020 года жители Москвы приобрели 14,5 тыс. новых автомобилей сегмента SUV. Это на 36% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Самым популярным кроссовером у москвичей является японский Nissan Qashqai – в марте его купили 1082 жителя российской столицы, что на 74% превосходит результат годичной давности. Второе место здесь занимает корейская Hyundai Creta с результатом 1030 единиц (+54%), а замыкает первую тройку немецкий Volkswagen Tiguan (816 шт.; +36%).

Наилучшую динамику среди лидеров демонстрирует кроссовер Toyota RAV4, объем покупок которого в Москве за месяц вырос на 113% до 659 штук. За ним располагается еще один «японец» – Nissan X-Trail (565 шт.; +23%).

В ТОП-10 самых популярных в столице моделей сегмента SUV по итогам марта нынешнего года также попали: Skoda Kodiaq (502 шт.; +15%), Mitsubishi Outlander (465 шт.; +15%), Mazda CX-5 (460 шт.; +70%), KIA Sorento (398 шт.; +73%) и Hyundai Tucson (387 шт.; +41%).

Найти все эти кроссоверы (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.