АВТОСТАТ | Volkswagen Polo в марте стал самым популярным автомобилем Москвы и Санкт-Петербурга

Volkswagen Polo в марте стал самым популярным автомобилем Москвы и Санкт-Петербурга

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Volkswagen Polo в марте стал самым популярным автомобилем Москвы и Санкт-Петербурга

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей, которое охватывало крупнейшие мегаполисы РФ. В результате данного исследования было установлено, что седан Volkswagen Polo в марте 2020 года стал лидером рынка как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

В столице страны эта модель в первый весенний месяц разошлась тиражом в 1527 единиц. Занимающий второе место KIA Rio приобрели 1106 москвичей. На третьей позиции находится кроссовер Nissan Qashqai (1082 шт.). В пятерку лидеров здесь попали еще два представителя сегмента SUV – Hyundai Creta (1030 шт.) и Volkswagen Tiguan (816 шт.).

Жители Санкт-Петербурга в марте купили 535 седанов Volkswagen Polo. Предпочтения кроссоверу Hyundai Creta отдали 469 петербуржцев, а кроссоверу Volkswagen Tiguan – 417. Совсем чуть-чуть отстал от тройки лидеров KIA Rio (416 шт.). Пятую строчку местного рейтинга поделили кроссоверы Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4 (по 290 шт.).

Найти все эти автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

, источник: АВТОСТАТ

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