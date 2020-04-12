Mercedes-Benz в марте показал рекордный рост продаж в России

Российские дилеры Mercedes-Benz в марте реализовали 4427 легковых автомобилей и внедорожников – на 34% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2020 года продажи Mercedes-Benz в нашей стране составили 10334 машины, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

Кроме того, продажи малотоннажных автомобилей в марте составили 154 единицы (+3%), по итогам первого квартала – 328 машин (-9%). По итогам продаж в марте и за первый квартал в целом в сегменте премиальных среднеразмерных автомобилей лидером стал V-Класс. Новый Sprinter оказался самым популярным импортируемым крупным малотоннажным автомобилем на российском рынке в марте и в первом квартале.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2020 года у российских дилеров появится новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB. Тогда же в продажу поступят купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и первый полностью электрический автомобиль от Mercedes-Benz – кроссовер EQC. Кроме того, в июле нынешнего года до российского рынка доберется новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».