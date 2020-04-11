Subaru в марте увеличила продажи в России на 58%

Российские дилеры Subaru в марте реализовали 839 автомобилей – на 58% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года продажи Subaru в нашей стране составили 1721 машину, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в марте выросли в 2 раза и составили 661 единицу. Второе место занял компактный кроссовер XV с показателем 87 машин (-16%). Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback, чья реализация составила 76 автомобилей (-11%). Седан бизнес-класса Subaru Legacy по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 15 экземпляров против 16 штук годом ранее.

Как отмечается, компания «Субару Мотор» обладает обширной дилерской сетью по всей России, и на этой неделе в некоторых городах страны в зависимости от уровня сложности эпидемиологической ситуации были открыты сервисные станции для работы в ограниченном режиме. Обслуживание проводится по предварительной записи при строгом соблюдении мер безопасности и рекомендованной социальной дистанции, а также с письменного разрешения администраций городов. Практически во всех дилерских центрах Subaru Motor работает горячая линия, по которой можно получить детальные ответы на интересующие клиентов вопросы.

Полный список дилеров Subaru (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».