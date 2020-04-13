Fiat представил пикап Strada второго поколения

Концерн FCA представил компактный пикап Fiat Strada второго поколения, который появится на рынке Бразилии не раньше второй половины года. Напомним, пикап Fiat Strada первого поколения, разработанный на базе легковой модели Fiat Palio, выпускается в Бразилии с 1998 года, хотя и пережил за все время несколько модернизаций.

Как пишет издание «Авторевю», новая Strada создана с использованием шасси и агрегатов хэтчбека Fiat Argo и седана Cronos. А по дизайну и концепции это уменьшенная копия пикапа Fiat Toro, который тоже имеет несущий кузов и основной передний привод. Однако если Toro достигает почти пяти метров в длину, то Strada оказалась ближе к хэтчбекам гольф-класса: его длина составляет всего 4480 мм, ширина – 1732 мм, высота – 1608 мм, а колесная база – 2737 мм.

Прежняя Strada была исключительно двухдверной: даже у версий с двухрядной кабиной задние двери не предусматривались. Новый же пикап предлагает полноценную четырехдверную кабину. Такая версия рассчитана на грузоподъемность 650 кг, но с грузовой площадкой длиной 1173 мм и шириной 1059 мм о перевозке хоть сколько-нибудь габаритных грузов можно забыть. Базовый Fiat Strada с однорядной кабиной имеет такие же габариты, более просторный грузовой отсек и грузоподъемность 720 кг. Гамма двигателей соответствует компактным размерам кузова. Базовый пикап сохранил старый атмосферник 1.4 семейства Fire (88 л.с., 123 Нм), в комплекте с которым идет гидроусилитель руля. А за доплату доступен более современный восьмиклапанный мотор 1.3 серии Firefly, который выдает 109 л.с. и 139 Нм. Такие машины имеют электрический усилитель руля. Оба агрегата работают в паре с 5-ступенчатой «механикой».

Fiat Strada имеет только передний привод, но в стандартную комплектацию включен E-Locker, то есть электронная имитация блокировки дифференциала. Переднюю пружинную подвеску McPherson пикап унаследовал от легковых родственников, а вот сзади у него установлена неразрезная балка на рессорах. Заявленный дорожный просвет – 208 мм.

В утилитарных модификациях экстерьер и салон оформлены скромно: стальные колеса, черные бамперы, оптика без светодиодных секций, простейшая обивка сидений. Хотя даже у таких автомобилей в варианте с четырехдверной кабиной четыре подушки безопасности. А в топ-версии Volcano есть светодиодные фары, 7-дюймовый сенсорный экран медиасистемы и цветной экран бортового компьютера. Но даже такие машин имеют лишь обычный кондиционер (без климат-контроля) и механический ползунок управления заслонкой рециркуляции.

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