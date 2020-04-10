Jaguar Land Rover меняет условия обслуживания автомобилей на период социальной изоляции

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Компания Jaguar Land Rover Россия разработала специальные условия по обслуживанию автомобилей в период действия правил социальной изоляции. В настоящее время в связи с эпидемиологической обстановкой приостановлена деятельность многих официальных дилерских центров компании по всей России. В связи с этим компания приняла решение об изменении порядка оказания услуг по гарантийному обслуживанию и ремонту автомобилей Jaguar и Land Rover. Клиентам компании предоставляется отсрочка на проведение планового технического обслуживания, а гарантийный ремонт можно будет выполнить даже после завершения срока действия гарантии, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Если в период социальной изоляции подошел срок очередного планового технического обслуживания при достижении определенного автопроизводителем пробега, срока эксплуатации автомобиля или при появлении напоминания о необходимости прохождения ТО на щитке приборов, допускается перепробег в 2 месяца или 2000 км в зависимости от того, что наступит раньше. По завершении периода самоизоляции техническое обслуживание таких автомобилей будет выполнено в полном объеме и никак не повлияет на действующие гарантийные обязательства.

Кроме того, если гарантия завода-изготовителя на автомобиль завершается в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года, то бесплатное устранение производственной неисправности автомобиля может быть произведено в следующие два месяца, с 1 июня по 31 июля 2020 года.

Jaguar Land Rover также напоминает о том, что в некоторых регионах России местные органы власти разрешили работу автомобильных сервисов, начиная с 6 апреля 2020 года. В связи с этим сервисные подразделения у отдельных официальных дилеров Jaguar Land Rover возобновили деятельность в дежурном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Для клиентов Jaguar Land Rover в России в стандартном круглосуточном режиме продолжает действовать программа «Помощь на дорогах». В любой непредвиденной ситуации на дороге владельцы автомобилей Jaguar и Land Rover могут получить поддержку в виде консультации специалистов, эвакуации автомобиля или проведения необходимых технических работ на месте.

Полный список дилеров Jaguar и Land Rover по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».