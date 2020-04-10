АВТОСТАТ | Calltouch объявил об акции для поддержки клиентов «1+1 = здоровая аналитика»

Calltouch объявил об акции для поддержки клиентов «1+1 = здоровая аналитика»

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Calltouch объявил об акции для поддержки клиентов «1+1 = здоровая аналитика»

#ПоддержиАвтобизнес

Сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch в апреле запустил акцию «1+1 = здоровая аналитика». Данная акция направлена на поддержку потенциальных клиентов в нынешних непростых условиях и позволяет сэкономить месяц.

Так, по промокоду «здоровая аналитика» (при подключении сервиса Calltouch) второй месяц клиент получает в подарок. При этом акция распространяется на программное обеспечение, а услуги связи оплачиваются отдельно. Акция действует исключительно для новых клиентов. Предложением можно воспользоваться до 30 апреля 2020 года.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: digital поддержиавтобизнес

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