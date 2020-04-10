Российский завод Hyundai передал 18 автомобилей Санкт-Петербургу

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Российский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» передал 18 обновленных седанов Hyundai Solaris Санкт-Петербургу – по количеству районов города. Автомобили в максимальной комплектации, оснащенные 1,6-литровым двигателем Gamma и автоматической коробкой передач, будут использоваться детскими врачами, сообщает пресс-служба корейской марки. С их помощью медицинские работники смогут добираться до маленьких пациентов без использования общественного транспорта, сохраняя социальную дистанцию, что так важно в нынешней непростой ситуации.

Завод компании Hyundai Motor в Санкт-Петербурге – второй крупнейший автопроизводитель в России. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года с конвейера предприятия сошло 57600 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом в отчетный период российский завод Hyundai массовое производство двух обновленных моделей – седана Hyundai Solaris и кроссовера Hyundai Creta.

Как отмечается, выпускаемые предприятием автомобили (седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line) стабильно входят в пятерку лидеров продаж на российском рынке. Кроме того, экспорт автомобилей, выпускаемых российским заводом Hyundai, за первый квартал 2020 года вырос на 32% и составил более 5000 единиц. Рост экспорта обусловлен увеличением поставок автомобилей в Казахстан.

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