В марте российский рынок новых автобусов вырос на 18%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2020 года объем рынка новых автобусов в России составил 1 113 единиц, показав рост на 17,7%.

Лидером здесь по-прежнему является отечественный «ПАЗ», его доля в общем объеме составила 56,5%. В количественном выражении это соответствует 629 экземплярам (-8,8%). На вторую строчку поднялся «НЕФАЗ», чья реализация в марте выросла более чем в 3 раза и достигла 147 экземпляров. Всего на несколько единиц отстает от него «ЛИАЗ» с результатом 143 автобуса и также ростом в 3 с лишним раза.

В рейтинге самых популярных моделей на автобусном рынке России две первых строчки занимают представители Павловского автобусного завода: ПАЗ-3205 (347 шт.; -3,1%) и ПАЗ-3204 (179 шт.; +14,7%). На третьей строчке находится НЕФАЗ-5299 (147 шт.; +241,9%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 1 квартала нынешнего года российский рынок новых автобусов вырос на 29,2% до 3,4 тыс. единиц.

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