Импорт легковых автомобилей в январе - феврале упал на 18%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам двух месяцев 2020 года снизился на 17,6% до 26,5 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 702,3 млн долларов. При этом в феврале было импортировано 16,6 тыс. машин (+67,3% к январю) на 436,2 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - феврале упал на 17,6% до 2,7 тыс. машин общей стоимостью 174,6 млн долларов. Из них 1,7 тыс. грузовиков (+61,8% к январю) на 93,6 млн долларов были поставлены в нашу страну в феврале.

Экспорт легковых автомобилей из России за два месяца 2020 года снизился на 25,6% и составил 10,1 тыс. единиц на общую сумму 148,6 млн долларов. При этом в феврале на внешние рынки было отправлено 4,9 тыс. автомобилей (-5,8% к январю) на 79,9 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - феврале упал на 33,2% и составил 1,2 тыс. машин на 36,7 млн долларов. В марте за рубеж было поставлено порядка 600 грузовиков (+0,5% к январю) на 22,3 млн долларов.

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