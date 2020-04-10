Volvo в 1 квартале увеличила продажи в России на 5%

Российские дилеры Volvo в марте реализовали 784 автомобиля, что на 5,3% ниже показателя годичной давности. По итогам трех месяцев 2020 года продажи Volvo составили 1702 машины – на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в январе-марте стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 480 единиц (-32,4%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 446 покупателей (+14,4%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40 – с начала года было реализовано 306 таких машин (+15%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале у российских дилеров появились подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, а также седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum. Кроме того, компания Volvo Car Russia в 2020 году планирует запустить несколько специальных серий, но подробности о них пока не раскрываются.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».