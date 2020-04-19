KIA в 1 квартале увеличила корпоративные продажи в России на 27%

Корпоративные продажи KIA в марте составили 2587 автомобилей, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 13% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За три первых месяца 2020 года корпоративным клиентам было реализовано 8155 машин (+27%), сообщает пресс-служба KIA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры KIA реализовали 19808 автомобилей – это на 1,3% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года в России было продано 51870 автомобиля KIA, что на 2,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,0% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».