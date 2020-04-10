Мировой автопром готовит к перезапускам свои заводы - по опыту Китая

Мировые автопроизводители озаботились возможностью запуска своих простаивающих из-за пандемии предприятий. Многие из них пытаются ускорить начало производства, используя протоколы безопасности, разработанные для Китая. При этом компании совершенно по-разному смотрят на вопросы обеспечения безопасности сотрудников.

Как сообщает Autonews.com, 8 апреля Ferrari заявила, что будет предлагать своим сотрудникам добровольное прохождение тестов, позволяющих судить, подвергался ли человек воздействию COVID-19. В GM - изучили и адаптировали к своему производству меры безопасности, которые приняты в Amazon для защиты складских работников. Один из способов - температурный скрининг, чтобы обнаружить сотрудника с лихорадкой еще до того, как он придет на рабочее место. FCA и представители итальянских профсоюзов Fiat Chrysler обсуждают планы усиленных мер безопасности. В частности, профсоюзы предложили перенести прием пищи работниками на конец рабочей смены. В этом случае сотрудники смогут избегать тесных контактов друг с другом в столовых, будут обедать где-то в другом месте и уходить на полчаса раньше, не теряя зарплаты. Однако как раз по Италии пока конкретные решения по возобновлению автомобильного производства принять особенно трудно. Правительство страны блокировало любое помышленное производство, во всяком случае до 13 апреля.

Автопроизводители же и поставщики из других стран пока сошлись во мнении, что температурный скрининг, ежедневные медицинские анкеты, переделка сборочных линий, чтобы держать рабочих на расстоянии от 3 до 6 футов (0,9 м до 1,8 м), а также множество масок и перчаток могут позволить крупным заводам безопасно работать. И многие из них уже сегодня называют конкретные даты старта своих производств. В Европе крупнейшие автопроизводители заявили, что надеются вновь начать производство автомобилей в середине-конце апреля.

В Соединенных Штатах некоторые автопроизводители также заявили, что надеются перезапустить свои автомобильные заводы уже на следующей неделе. Производитель шин Bridgestone заявил в среду, что планирует возобновить производство в США 13 апреля (невзирая на действующий запрет практиковать социальное дистанцирование в стране до 30 апреля). Американские заводы Fiat Chrysler Automobiles, Honda и Toyota собираются начать сборку автомобилей в первую неделю мая. Как сообщил агентству Reuters Джеральд Джонсон, исполнительный вице-президент GM по глобальному производству GM, General Motors уже возобновила работу автомобильных заводов в Китае и сохранила работу заводов в Южной Корее. Однако пока не стала информировать, когда откроет сборочные заводы в США.

При этом все понимают, что время, которое рабочие тратят на то, чтобы надеть дополнительное защитное снаряжение, время, которое будет тратиться на дополнительную чистку, время для распространения рабочих на сборочных линиях - эти затраты серьезно отразятся на производительности труда. Но это даже не обсуждается. Вопросы сохранения здоровья - в приоритете.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.

Фото: Reuters