Авторынок Германии в марте показал рекордное падение

Авторынок Германии в марте упал на 37,7% и составил 215199 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это наибольшее падение спроса в истории немецкого авторынка, которое обусловлено распространением коронавируса и связанными с этим ограничениями для общественной жизни и коммерческой деятельности организаций, включая автодилеров. По итогам трех месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 701362 единицы (-20,3%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой популярной маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в марте реализовал 40643 машины (-35,1%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 28,2% до 20132 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 20047 автомобилей (-21,3%). Замыкают пятерку лидеров Audi (18904 шт., -36,5%) и Ford (12730 шт., -50,3%).

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