Итальянский авторынок в марте рухнул на 85%

Автомобильный рынок Италии в марте снизился на 85,4% и составил 28326 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), прошлый месяц стал шоком для авторитейла страны, столкнувшимся с беспрецедентной ситуацией из-за пандемии коронавируса. По итогам трех месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 347193 единицы (-35,5%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в марте реализовал 2794 машины (-91,2%). Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи снизились на 86,8% и составили 2316 единиц. На третьей строчке идет Ford с показателем 1759 реализованных автомобилей (-85,7%). Замыкают пятерку лидеров Renault (1702 шт., -86,1%) и KIA (1624 шт.,- 59,1%).

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