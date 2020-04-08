GAC сертифицировал в России новый минивэн

В открытой базе Роспатента появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) минивэна GAC GN8. Согласно сертификату, автомобиль оснащен 2,0-литровой "турбочетверкой" мощностью 190 л.с., адаптированной под АИ-92 и работающей в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод – только передний, пишет "Российская газета".

Спереди у GAC GN8 – независимая подвеска типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади – независимая многорычажка. Длина минивэна составляет 5066 мм, что на 121 мм больше, чем у японского конкурента – Toyota Alphard. Колесная база у моделей одинаковая - 3000 мм. Разумеется, что GN8 будет стоить дешевле "японца": за минивэн Toyota просят от 4,8 млн рублей.

Напомним, российская премьера бренда GAC состоялась в декабре 2019 года, и в настоящее время он представлен единственной моделью – флагманским кроссовером GS8 стоимостью от 1 млн 898 тыс. рублей. На сегодняшний день дилеры GAC работают в Москве, Санкт-Петербурге и Владимире. До конца 2020 года московский офис планирует назначить до 20 дилерских центров на территории России.

Как сообщалось ранее, помимо минивэна GAC GN8 в 2020 году на российском рынке также должен появиться среднеразмерный кроссовер GS5. Планы продаж GAC Motor на 2020 год составляют 2600 автомобилей, чему будет способствовать как расширение модельного ряда, так и развитие дилерской сети в ключевых городах России.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».