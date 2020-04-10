Автодилеры подготовили петицию в адрес Правительства России

#ПоддержиАвтобизнес

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) на своем официальном сайте объявила сбор подписей под петицией в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. В ней президент РОАД Олег Мосеев обращается с просьбой к правительству отдельно поддержать отрасль авторитейла, с деятельностью которой сегодня связаны судьбы почти 1 млн россиян.

Предрекая цепочку банкротств дилерских предприятий (речь идет об угрозе закрытия в стране 20 - 30% дилерских центров) и стремясь недопустить развала целого направления в экономике с оборотом в 3 трлн рублей, Мосеев предлагает включить авторитейл в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Сегодняшний авторитейл - это не только торговля автомобилями. В его структуре - техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, торговля деталями, запчастями, деятельность страховых агентств и брокеров и другое. Вовремя поддержать отрасль - это и возможность сохранить существующую структуру, которая строилась годами, и потенциальная экономия средств госбюджета на пособиях по безработице.

Ассоциация разработала ряд предложений, которые, при принятии их правительством, сумели бы смягчить дилерам финансовые потери и дать им возможность выжить. Напомним, что на данный момент вопрос работать или нет дилерским предприятиям, сервисным центрам и авторемонтным мастерским - правительство отдало на откуп в регионы. Теперь губернские власти решают, насколько суровыми в каждом отдельно взятом регионе могут быть меры безопасности, связанные с COVID-19. Однако в ситуации, когда потенциальные клиенты "сидят дома", даже разрешение начать работу (при условии соблюдения повышенных мер профилактики заражения инфекцией) ситуацию с дилерами не спасает: в условиях гигантского снижения продаж или их полного отсутствия им все равно нужно платить налоги, кредиты, аренду помещений, зарплату сотрудникам.

В конце марта ассоциация РОАД уже обращалась к правительству с конкретными предложениями, которые помогли бы отрасли пережить тяжелые времена. В новой петиции некоторые из них повторили ("освободить дилерские предприятия от выплат взносов в Пенсионный Фонд России, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, ввести налоговые каникулы"), другими петицию дополнили или их более конкретизировали. Есть в документе пункты, которые касаются снижения ставки по ЕСН с 30% до 15% на все предприятия отрасли (на данный момент при больших оборотах и маленкой маржинальности под снижение ставки подпадают не все), есть предложения, связанные с работой дилеров на вторичном рынке автомобилей. Например, там содержится предложение ускорить рассмотрение поправок в налоговый кодекс, связанных с изменением налогообложения сделок по продаже автомобилей с пробегом в части налога на

добавленную стоимость.

Ассоциация подготовила также обращения с просьбой о поддержке в адрес глав субъектов РФ. А еще раньше, напомним, Ассоциация отправила письма в АЕБ с просьбой объявить мораторий на предоставление дилерами бонусов и в Минпромторг - с предложением возобновить программы господдержки и расширить их условия по сравнению с теми, что действуют сегодня на российском рынке.

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