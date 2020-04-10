BMW в 1 квартале стал лидером в премиум-сегменте на российском авторынке

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры BMW реализовали 10880 автомобилей – на 12% больше, чем годом ранее. В результате баварская марка стала лидером в премиум-сегменте на российском авторынке.

Как сообщает пресс-служба BMW Group Россия, самой продаваемой моделью BMW в России стал кроссовер Х5, который в январе-марте выбрали 2025 покупателей (+40%). Второе место занял вышедший год назад полноразмерный кроссовер BMW X7, чья реализация составила 1631 штуку. Замыкает тройку бестселлеров BMW на этот раз компактный кроссовер X3 с показателем 1510 автомобилей (-7%).

Также в первом квартале 2020 года увеличился интерес клиентов к автомобилям в кузовах купе и гран купе. Продажи BMW 2 серии, благодаря дебюту Gran Coupe, выросли на 50%, BMW 8 серии – на 24%, а BMW 4 серии – на 1%.

В течение первых трех месяцев года анонсирован выход на российский рынок новых версий популярных моделей. В линейке BMW X5 появилась стартовая комплектация xDrive25d Business. Для X5 и X6 стал доступен «мягкий» гибрид – xDrive40d, оснащенный 48-вольтовым стартер-генератором. Также начался прием заказов на BMW X7 M50i, BMW M5 SE, BMW M2 CS.

В настоящих условиях компания BMW Group Россия приняла решение не повышать рекомендованные розничные цены на уже произведенные автомобили и комплекты локальной сборки. Многие официальные дилеры BMW и MINI предлагают клиентам возможности онлайн-бронирования автомобилей в наличии и внесения предоплаты. Почти 40 дилерских центров частично возобновили работу для осуществления срочного сервисного обслуживания автомобилей BMW и MINI, а также мотоциклов BMW Motorrad.