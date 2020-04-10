Changan продлевает срок прохождения техобслуживания

#ПоддержиАвтобизнес

Компания Changan приняла решение в связи пандемией коронавируса предоставить своим клиентам по всей России возможность продлить срок прохождения регулярного ТО.

Согласно действующему регламенту о техническом обслуживании автомобилей Changan, установленный период прохождения ТО в зависимости от модели и срока эксплуатации, составляет 3, 6 или 12 месяцев, сообщает пресс-служба Changan. Исходя из текущей ситуации, cвязанной с пандемией коронавируса, клиенты Changan с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года получают возможность отсрочить прохождение регулярного технического обслуживания, если своевременное его прохождение является объективно невозможным в период действия режима самоизоляции на территории России. Владелец автомобиля Changan имеет право воспользоваться данной отсрочкой в связи с закрытием дилерского центра, либо в случае нахождения клиента на лечении COVID-19.

Отсрочка предоставляется на срок до 1 календарного месяца, начиная с даты, не позже которой необходимо пройти ТО согласно Регламенту, с обязательной отметкой в сервисной книжке. Данная отсрочка распространяется исключительно на временной интервал прохождения ТО, если временной интервал прохождения ТО истекает в период с 1 по 30 апреля 2020 года. В зависимости от развития эпидемиологической ситуацией в России срок действия отсрочки может быть изменен.

Напомним, ранее компания Changan объявила о благотворительной инициативе в поддержку сотрудников медицинских учреждений, которые вместе борются над тем, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса COVID-19. Компания Changan готова предоставить автомобили из своего автопарка администрации московских больниц (Инфекционная клиническая больница №1, Инфекционная клиническая больница №2, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Московская больница 40 (Коммунарка), Городская клиническая больница №67 имени Л.А. Ворохобова), которая в свою очередь распределит их между сотрудниками, ежедневно контактирующими с большим количеством зараженных коронавирусом. Также Changan вместе с другими российскими автопроизводителями и дилерскими центрами объединились и запустили совместную акцию, призывающую автовладельцев следовать правилам самоизоляции и не покидать дома без острой необходимости, чтобы минимизировать риск заражения новым вирусом COVID-19.

Российские дилеры Changan в марте реализовали 573 автомобиля, что в 5 раз больше по сравнению с прошлым годом. За три месяца 2020 года продажи Changan выросли в 6 раз и составили 1245 машин. Бестселлером Changan стал кроссовер CS35 Plus, который в первом квартале 2020-го нашел 897 покупателей. Второе место по объему продаж занял новый среднеразмерный кроссовер CS55, появившийся на российском рынке в декабре прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года компания Changan представила на российском рынке обновленный кроссовер Changan CS75FL. Кроме того, в нынешнем году в нашей стране ожидается седан Alsvin.