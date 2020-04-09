Mercedes-Benz присоединился к акции «#МыВместе»

#ПоддержиАвтобизнес

Компания «Мерседес-Бенц Рус» передала автомобили V-Класса волонтерскому штабу акции «#МыВместе». Основная идея марафона взаимопомощи – поддержать пожилых людей, одиноких стариков, оказавшихся в ситуации вынужденной самоизоляции, и тех, кто не может позаботиться о себе самостоятельно. Волонтеры доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости, сообщает пресс-служба штутгартской марки. В свою очередь, инициативу также поддержали дилерские центры Mercedes-Benz в самых разных регионах России, и их число продолжает расти.

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 10334 автомобиля с трехлучевой звездой, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2020 года у российских дилеров появится новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB. Тогда же в продажу поступят купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и первый полностью электрический автомобиль от Mercedes-Benz – кроссовер EQC. Кроме того, в июле нынешнего года до российского рынка доберется новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».