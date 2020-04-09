Дилерские центры BMW частично возобновляют работу в 25 городах

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Восемь дилеров в Московской области и 30 дилерских центров в 25 городах России частично возобновляют работу для осуществления срочного сервисного обслуживания автомобилей BMW и MINI, а также мотоциклов BMW Motorrad.

Как сообщает пресс-служба BMW Group Russia, возобновившие работу сервисные центры осуществляют срочные ремонты с полным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и возможностью бесконтактного обслуживания граждан. Кроме того, официальные дилерские центры продолжают работу и продажу автомобилей и мотоциклов в онлайн-режиме. Клиенты могут получить консультацию по телефону, электронной почте и в мессенджерах, а также связаться с экспертами BMW и забронировать автомобиль.

По итогам первого квартала 2020 года российские дилеры BMW реализовали 10880 автомобилей – на 12% больше, чем годом ранее. В результате баварская марка стала лидером в премиум-сегменте на российском авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры BMW начали продажи нового четырехдверное купе BMW 2 серии Gran Coupe. В дальнейшем компания BMW также представит в России BMW M8 Gran Coupe и его трековую версию BMW M8 Competition Gran Coupe, новые BMW X5 M и BMW X6 M. Кроме того, в 2020 году компания BMW привезет в Россию премиальный гоночный болид BMW M2 CS, которому разрешена езда по дорогам общего пользования.

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