Россия находится на 8 месте по темпам падения авторынка

В условиях экономического кризиса авторынки разных стран показывают сейчас совершенно разные показатели. Диапазон изменений по отношению к прошлому году колеблется от -80% до +29%.

В обзоре агентства "АВТОСТАТ" отмечается, что самые сильные темпы падения автомобильного рынка за 8 месяцев 2009 года наблюдаются в Латвии (-80%) и Исландии (-79%). То есть емкость рынков этих стран сократилась практически в пять раз!

Падение на уровне 70% фиксируется в Украине. Литва и Эстония также находятся в самом низу – здесь рынки сократились на 69% и 67% соответственно. Больше чем в России (-51%) «просели» также авторынки в Ирландии (-64%) и Румынии (-60%). В итоге Россия сейчас идет на 8 месте по темпам падения авторынка на Европейском континенте.

На этом фоне рост рост реализации новых легковых автомобилей в Китае (+29%), Германии (+27%), Словакии (+22%) и Чехии (+9%) выглядит как фантастический. Хотя объяснятся вполне понятными причинами, главные из которых – сильная экономика и грамотная поддержка внутреннего рынка со стороны властей, говорят аналитики.