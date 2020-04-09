Объем покупок новых автомобилей премиум-сегмента в марте вырос на 30%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что рынок новых легковых автомобилей в России по итогам марта 2020 года увеличился на 23%. Между тем, в премиальном сегменте рыночный рост оказался еще выше. Так, в первый месяц весны россияне приобрели около 16 тыс. новых машин премиум-класса. Это на 30% больше, чем в марте 2019 года.

Наибольшие предпочтения здесь они отдали BMW – за весь март было куплено 4289 таких автомобилей, что на 26% превысило результат годичной давности. Совсем чуть-чуть уступил баварскому бренду Mercedes-Benz (4283 шт.), показатель которого тоже вырос на 26%.

Далее, со значительным отставанием от лидеров и сопоставимыми объемами, следуют Audi (1858 шт.; +47%) и Lexus (1841 шт.; +44%). Замкнул пятерку лидеров в премиум-сегменте Land Rover, мартовский результат которого увеличился на 36% до 954 единиц.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», количество купленных в прошлом месяце автомобилей других премиальных брендов составило менее 900 штук. При этом наибольший рост среди них продемонстрировал Cadillac (+116%).

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