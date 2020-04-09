Toyota в марте увеличила продажи в России на 37%

Российские дилеры Toyota в марте реализовали 12587 автомобилей, что на 36,5% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам трех месяцев 2020 года продажи Toyota на российском рынке составили 27231 машину (+26%). В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,8% против 5,5%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в марте стал кроссовер RAV4, чьи продажи выросли в два раза и составили 5293 экземпляра. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашли 3133 покупателей (-8%).

Как сообщает пресс-служба «Тойота Мотор», внедорожник Toyota Land Cruiser Prado по итогам марта был продан в количестве 1453 экземпляров (+21%), а реализация Toyota Land Cruiser 200 составила 773 автомобиля (+31,5%). Продажи рамного внедорожника Toyota Fortuner увеличились на 2% до 336 штук. Пикап Toyota Hiluх разошелся тиражом 304 экземпляра, что на 30% выше показателя годичной давности.

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