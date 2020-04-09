«Делимобиль» и Volkswagen предоставят волонтерам до 100 автомобилей Volkswagen Polo

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Федеральный сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» и марка Volkswagen присоединились к Всероссийской акции «Мы вместе», которую проводит Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и Ресурсный центр Мосволонтер.

При поддержке Volkswagen сервис «Делимобиль» выделяет из своего парка автомобили для того, чтобы организовать логистику и доставку лекарств и продовольственной продукции гражданам, входящим в группу риска в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба немецкой марки. Начиная с 7 апреля 2020 года и до конца срока самоизоляции «Делимобиль» и Volkswagen обеспечат волонтерские организации автомобилями Volkswagen Polo, взяв на себя все расходы по обслуживанию машин, включая мойку и дезинфекцию, заправку и парковку. Для нужд волонтеров будет доступно до 100 Volkswagen Polo в специальной версии Connect, в первой партии волонтерам передается 60 автомобилей.

Напомним, в июне 2018 года автомобильная группа «Авилон» передала федеральному оператору каршеринга «Делимобиль» 3 тыс. автомобилей Volkswagen Polo, которые стали доступны всем пользователям сервиса краткосрочной аренды машин в Москве. Сделка между «Авилоном» и «Делимобилем» стала крупнейшей в истории российского рынка по количеству автомобилей, выданных дилером каршерингу. Ранее объем закупок среди каршеринговых сервисов не превышал нескольких сотен машин.

Кроме того, в декабре 2019 года ВТБ Лизинг передал каршеринговой компании «Делимобиль» 500 автомобилей Volkswagen Polo. Срок лизинга составит три года. Заключенная сделка будет способствовать увеличению парка каршериноговых автомобилей в Москве и развитию транспортной инфраструктуры столицы.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.