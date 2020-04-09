АВТОВАЗ возобновит производство автомобилей с 13 апреля

АВТОВАЗ с 13 апреля планирует возобновить производство автомобилей с соблюдением всех федеральных и региональных санитарных требований. Об этом агентству «ТАСС» сообщил официальный представитель компании.

Напомним, с 30 марта АВТОВАЗ приостанавливал производство автомобилей в связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях. Позднее глава государства продлил нерабочий период с 3 по 30 апреля, однако автоконцерн обратился к местным властям с просьбой разрешить выпуск машин. С 6 апреля работа завода была возобновлена лишь частично. Речь шла о работе отдельных подразделений, связанных с разработкой новых проектов, а также учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале марта АВТОВАЗ начал производство новой специальной серии LADA XRAY Сross Instinct, оснащенной мультимедийной системой Яндекс.Авто. Новая серия автомобиля станет флагманом линейки кроссоверов XRAY Cross. Отличительные особенности экстерьера специальной серии – черная крыша, черные зеркала и черные диски колес с алмазной шлифовкой. Интерьер отличают специальная обивка сидений, черные ручки дверей с эффектом глянца, а также бейдж с названием серии.

В марте АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 32808 автомобилей LADA – на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 79600 машины, что на 3% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 20,0% против 21,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля LADA (и не только LADA) на российском рынке можно на сайте «Цена авто»,