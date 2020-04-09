Geely в марте увеличила продажи в России на 45%

Российские дилеры Geely в марте реализовали 935 автомобилей, что на 45,4% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам трех месяцев 2020 года в России было продано 2466 машин китайской марки (+57,5%), сообщает пресс-служба Geely.

Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Atlas, чьи продажи в марте составили 575 машин. Кроме того, во второй половине марта у дилеров появился новый компактный кроссовер Geely Coolray, показавший успешный старт продаж, а число предзаказов побило все рекорды бренда на российском рынке. Напомним, что на данный момент новинка доступна в трех комплектациях – Luxury, Flagship и Flagship Sport, а базовая версия Geely Coolray появится в продаже позже.

В России кроссовер Geely Coolray представлен с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, разработанным совместно с Volvo, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также спортивными настройками шасси. Geely Coolray во всех комплектациях оснащен электромеханическим стояночным тормозом (EPB) с функцией удержания автомобиля Auto Hold, системой помощи при движении под уклон (HDC).

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