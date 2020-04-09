Тульский завод Haval возобновил работу

Тульский завод Haval, являясь системообразующим предприятием региона, с 8 апреля возобновил свою работу в соответствии с указом губернатора Тульской области. Руководство предприятия контролирует ситуацию в режиме 24/7, своевременно принимая все необходимые меры предосторожности, рекомендованные органами здравоохранения, и обеспечивая максимально комфортные и безопасные условия работы, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». Кроме того, для сотрудников завода действует корпоративный транспорт – беспрепятственный и быстрый трансфер на работу и обратно домой. В настоящее время на предприятии выпускаются кроссоверы Haval F7 и F7x, рамный внедорожник Haval H9, а в ближайшем будущем на заводской конвейер встанет новый Haval H5.

Напомним, строительство завода Haval площадью 2,16 млн кв.м (216 га) началось осенью 2015 года в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области, а открытие предприятия состоялось в мае 2019-го. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн долларов США. На первом этапе производственная мощность предприятия составляет 80 тыс. автомобилей в год, а общее количество сотрудников – более 1000 человек. В дальнейшем планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год.

Завод включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. На начальном этапе локализация производства на заводе Нaval в Тульской области превышает 30%, и реализация второй очереди проекта позволит увеличить ее до 70%. Общее количество сотрудников предприятия на втором этапе составит более 2000 человек.

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