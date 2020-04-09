Российский авторынок в марте поднялся на третье место в Европе

Автомобильный рынок России, который в марте показал рост, поднялся на третье место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в марте стала Великобритания, где было продано 254684 машины (-44,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это наибольшее падение спроса со времен экономического кризиса 2019 года, что обусловлено закрытием дилерских центров в прошлом месяце в соответствии с рекомендациями правительства по предотвращению распространения коронавируса. Второй результат среди европейских авторынков показала Германия с показателем 215199 машин (-37,7%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на третье место в европейском рейтинге. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 153 тыс. единиц (без учета LCV).

Далее идет Франция, результат которой составил 62668 проданных машин (-72,2%). Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Испания, чьи дилеры реализовали 37644 автомобиля (-69,3%).

Добавим также, что авторынок Италии в марте рухнул на 85,4% и составил 28326 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), прошлый месяц стал шоком для авторитейла страны, столкнувшимся с беспрецедентной ситуацией из-за пандемии коронавируса.

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