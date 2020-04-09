Все дилерские центры ГК «АвтоСпецЦентр» работают в режиме онлайн

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Несмотря на приостановку работы оффлайн и на все сложности и ограничения, на минувшей неделе команда АСЦ приложила максимум усилий, чтобы обеспечить клиентам бесперебойный сервис. Сегодня все дилерские центры АСЦ работают 24/7 и оказывают дистанционную помощь клиентам в режиме онлайн, сообщает пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр».

«Мы разработали и внедрили абсолютно новые бизнес-процессы, которые позволяют нам в режиме онлайн предложить клиентам услуги, далеко не все из которых были доступны в таком формате ранее», – рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Клиенты могут связаться с менеджерами АСЦ по мобильным телефонам, указанным на сайтах дилерских центров, написать в мессенджеры или оставить заявку на обратный звонок. Специалисты АСЦ ответят на любые вопросы, касающиеся покупки и бронирования автомобиля, проконсультируют по вопросам срочного технического обслуживания и шиномонтажа, дистанционно оформят страховой полис, расскажут об услуге доставки автомобиля до дома и многое другое.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ, с 28 марта работа всех дилерских центров в стране приостановлена, и данные ограничения будут действовать до 1 мая 2020 года. Больше недели дилерские центры ГК «АвтоСпецЦентр» были закрыты для посещения. Режим самоизоляции распространяется не только на клиентов, но и на сотрудников АСЦ, поэтому большая часть команды сейчас работает дистанционно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года общий оборот ГК «АвтоСпецЦентр» с учетом продаж и сервисного обслуживания автомобилей вырос на 4,8% и составил 79,534 млрд рублей против 75,907 млрд рублей годом ранее. При этом 44% в структуре выручки холдинга занимают розничные продажи новых автомобилей, 18% – корпоративные продажи новых автомобилей, 13,2% – продажи автомобилей с пробегом.

В 2019 году объем реализации автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» сохранился на уровне предыдущего года и составил 37730 единиц против 37976 штук годом ранее. В частности, розничные продажи новых машин составили 17078 единиц (-6,5%), корпоративные продажи – 7573 штуки (-4,9%), коммерческий транспорт – 305 машин, автомобили с пробегом – 12779 единиц (+14,3%). Стоит отметить, что 52% новых автомобилей в АСЦ в 2019 году были проданы в кредит, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом. Общее количество выработанных нормо-часов слесарного и кузовного цехов АСЦ по итогам 2019 года составило 1 419 710 с учетом работ по установке допоборудования.

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