АВТОСТАТ | Минпромторг предложил перенести оплату утильсбора для автопроизводителей

Минпромторг предложил перенести оплату утильсбора для автопроизводителей

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Минпромторг предложил перенести оплату утильсбора для автопроизводителей

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Минпромторг России подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому автопроизводители, заключившие специнвестконтракты, могут перенести оплату утилизационного сбора на декабрь 2020 года. Проект акта «О внесении изменения в пункт 22 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора» размещен на официальном сайте www.regulation.gov, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Проект призван снизить негативные экономические последствия, с которыми высоколокализованные отечественные автопроизводители столкнулись из-за распространения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Рассчитываем, что реализация данной меры поможет частично решить проблему острого дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек по выплате заработной платы сотрудникам и другим обязательным платежам в период вынужденного простоя», – заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Напомним, утилизационный сбор на автомобили был повышен с 1 января 2020 года, несмотря на сокращение спроса на рынке. Как отмечали в Минпромторге, повышение ставок – реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. Так, ставки выросли на 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для автомобилей с двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров – самый массовый сегмент в стране – повысился на 112,4%.

Как отмечают в Минпромторге, конкретный размер индексации зависит от общей ситуации на рынке, а также динамики других налоговых и неналоговых платежей. Так, по некоторым категориям транспорта индексация не проводилась. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3,4 тыс. рублей в отношении новых автомобилей и 5,2 тыс. рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: российский автопром утилизационный сбор господдержка спик коронавирус

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