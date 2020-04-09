Минпромторг предложил перенести оплату утильсбора для автопроизводителей

Минпромторг России подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому автопроизводители, заключившие специнвестконтракты, могут перенести оплату утилизационного сбора на декабрь 2020 года. Проект акта «О внесении изменения в пункт 22 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора» размещен на официальном сайте www.regulation.gov, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Проект призван снизить негативные экономические последствия, с которыми высоколокализованные отечественные автопроизводители столкнулись из-за распространения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Рассчитываем, что реализация данной меры поможет частично решить проблему острого дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек по выплате заработной платы сотрудникам и другим обязательным платежам в период вынужденного простоя», – заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Напомним, утилизационный сбор на автомобили был повышен с 1 января 2020 года, несмотря на сокращение спроса на рынке. Как отмечали в Минпромторге, повышение ставок – реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. Так, ставки выросли на 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% для автомобилей с двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров – самый массовый сегмент в стране – повысился на 112,4%.

Как отмечают в Минпромторге, конкретный размер индексации зависит от общей ситуации на рынке, а также динамики других налоговых и неналоговых платежей. Так, по некоторым категориям транспорта индексация не проводилась. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3,4 тыс. рублей в отношении новых автомобилей и 5,2 тыс. рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении.

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